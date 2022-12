Marcin Hakiel powraca z NOWYM wywiadem po rozwodzie z byłą żoną. Mówi o Katarzynie Cichopek...

Ten rok był niewątpliwie niezwykle burzliwy dla Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek. Para w marcu ogłosiła swoje rozstanie i mimo początkowych zapewnień, że to ich ostatni komentarz w tej sprawie, to wkrótce okazało się, że był to dopiero początek lawiny zwierzeń. Zraniony Marcin Hakiel ochoczo rozprawiał o kulisach rozstania, przy okazji traktując swój Instagram nieco terapeutycznie. Nie zabrakło więc pełnych emocji relacji i wielu "Q&A", w których nawiązywał do zakończenia małżeństwa z Cichopek. Teraz Kasia i Marcin są już po rozwodzie i każde z nich na nowo układa sobie życie.

Nie ukrywam, że jestem od dłuższego czasu na terapii. Ten rok był bardzo burzliwy, choć mam takie poczucie, że wszystko dzieje się po coś. Trzeba akceptować to, co nam los przynosi. Istotne nie jest to, co się nam przydarzyło, ale to, co z tym zrobimy. Ja postanowiłem, że będę żył dalej, nie chcę rozpamiętywać tego, co było, szanuję mamę swoich dzieci i chcę być dobrym człowiekiem - opowiadał na łamach "Twojego Imperium".