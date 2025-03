Marcin Hakiel zdradził DRUGIE IMIĘ syna. Jeszcze oryginalniejsze niż Romeo?

W grudniu 2024 roku Marcin Hakiel i jego ukochana z radością ogłosili narodziny swojego pierwszego wspólnego dziecka. Para powitała na świecie syna. Podczas gdy Dominika Serowska debiutuje w roli mamy, tancerz jest w tej kwestii bardziej doświadczony. Jest to bowiem jego trzecia pociecha. 41-latek z małżeństwa z Katarzyną Cichopek doczekał się syna Adama i córki Heleny.

Romeo Hakiel ma drugie imię. Marcin Hakiel ujawnia

Jak się właśnie okazało, nie ograniczyli się do jednego imienia. W rozmowie z portalem Party.pl Marcin wyjawił, że drugie imię jego syna to Jeremi, które również nie należy do tych tradycyjnych i oklepanych. Tancerz nie ukrywał, że właśnie taki był cel.