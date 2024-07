Marcin Najman i Filip Chajzer "pogadali" sobie na konferencji Fame MMA: "Czym ty się zajmujesz? Kręcisz kebaby, czy kręcisz lody k**wa?" (WIDEO)

Margia 27 min. temu zgłoś do moderacji 73 0 Odpowiedz

Młody Chajzer to jest mocno pogubiony człowiek, zupełnie stracił logiczne myślenie i nie wie już, co ze sobą zrobić. A to kebaby, a to miała byc wyprowadzka, a to jakieś firmy z koszulkami, teraz MMA, przepychanki słowne z innymi celebrytami...Całkowita porażka i wstyd. Ale kasa się kończy i musi się jakoś ratować. Dla mnie to jest postać niestabilna emocjonalnie, ale głownie tragiczna. Musiał przeżywać żałobę po synu na oczach całej Polski, był za to hejtowany. Złe decyzje zawodowe i rodzinne, pociągały inne, nie lepsze. I ostatecznie ląduje na patusowym MMA, które dla mnie oznacza całkowity upadek osoby z telewizji.