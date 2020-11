Marcin Najman STRASZY POZWEM Don Kasjo: "W sposób ŁAJDACKI pomówił mnie przed galą"!

PRawdaa 16 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Musi na coś zwalić. Mówił, że jego żona z nim była, więc jak to miało niby rozbić jego rodzinę? No chyba, że żona ma powody by mu nie ufać. Po każdej kompromitacji wyciera sobie gębę społecznie potępianymi czynami, które celowo wyolbrzymia. A w rzeczywistości zrobił tak, bo się wystraszył przeciwnika. Przecież to nie pierwszy raz w karierze się poddał.. Tylko raz klepał, raz kontuzja, a raz dyskwalifikacja. Ten Pan jest z tego znany. Dzieci tego nie pamiętały, dlatego tak łatwo zdobył ich sympatię w fame mma. Mówił też, że przeciwnik posługuje się rynsztokowym językiem, a sam co krzyczał w oktagonie? "Zapi***ole Cię cwe*u". W wywiadach mówił kiedyś, że fame mma go super traktuje, a teraz już opowiada, że traktowali go źle i nierówno, bo mieli odwagę zakończyć z nim współpracę. Walka miała być ostatnia, a już zapowiada, że zawalczy dla innej federacji. Facet skończ już. Kiedyś myślałem, że to Twój sposób na zarabianie pieniędzy. Ale Ty chyba serio wierzysz w to, że masz rację..