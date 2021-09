Marcin Tyszka broni "oszpecenia" Olgi: "Anja Rubik wskoczyła na NAJWYŻSZY POZIOM po skróceniu włosów"

Jaa 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To teraz beda wszystkie porownywac do rubik? Obciac i zrobic szkielety z dziewczyn, bo to zwieksza szanse. Mozna zrobic krotka fryzure bez szkody dla wlasciciela. Niestety fryzjer, to nie dobry rzemieslnik, a watpliwej jakosci artysta.