Margaret 12 LAT TEMU wystąpiła w "Szansie na sukces". Pamiętacie, jak zaczynała? (WIDEO)

Margaret, podobnie jak wiele z jej znanych koleżanek, zaczynała karierę dość niepozornie. Na początku drogi do sławy była tytułowana przez media "śpiewającą szafiarką", a na popularność musiała ciężko zapracować. Dziś działa jako artystka niezależna i wciąż odnosi sukcesy, jednak wiele osób kojarzy ją głównie dzięki takim hitom jak "Thank You Very Much" czy "Wasted".