Maria Konarowska ogłasza, że odstawiła PRAWIE DWULETNIĄ córkę od piersi: "Jestem trochę smutna"

No i co? 1 godz. temu zgłoś do moderacji 363 18 Odpowiedz

I czemu ma służyć to chwytliwe „PRAWIE DWULETNIĄ”?! Każda matka sama najlepiej zna swoje dziecko i , poza patologia, wie, co dla dziecka najlepsze. Jedni odstawiają dziecko po miesiącu, inni po roku, inni po 3 latach. Przestańmy się w końcu wcinać, radzić i oceniać. Co Was boli? Widać, ze dziecko i matka majà dobrà więź, ona kocha córkę, wiec co Wam do tego???