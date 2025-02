Maria Konarowska ujawnia kulisy rozstania z ojcem swojej córki: "Ludzie się zmieniają"

Maria Konarowska ujawnia kulisy rozstania

Ten proces jest bardzo długi i on nadal trwa, bo jesteśmy rodziną. To nie jest tak, że dwoje ludzi się spotyka, zakochuje, a później twierdzą, że "dziękuję". Jak nie ma rodziny, to można się pożegnać, pojechać do Tajlandii, przemyśleć swoje życie, wrócić i zacząć od nowa, a tutaj trzeba troszeczkę więcej mieć tego serca otwartego, empatii, czułości na wszystkie decyzje, na wszystko, co się wydarza - tłumaczyła aktorka.