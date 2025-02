Maria Konarowska ogłasza rozstanie w walentynki. "Nie jesteśmy już parą, ale nadal jesteśmy rodziną i rodzicami"

Rodzicami to na pewno, ale nie rodziną. Rodzina to ludzie którzy są razem na co dzień, kochają się i wspierają w dobrych i złych chwilach. Ale wam aktorom, celebrytom, piosenkarzom itd. to jakoś słabo wychodzi. Może jesteście za bardzo wpatrzeni w swoje potrzeby? Dla "zwykłych" ludzi stworzenie rodziny i jej utrzymanie jest prostsze, co czyni ich właśnie niezwykłymi ludźmi. Mniej kasy ale więcej miłości, zrozumienia, dobra, docenienia tego co się ma i umiejętność cieszenia się z tego i dzielenia z bliskimi.