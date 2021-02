Maria Sadowska z rozrzewnieniem wspomina swoje zaręczyny: DAŁ MI ŁOPATĘ I MÓWI "MASZ, KOP"

Maria Sadowska wzięła "sekretny" ślub z muzykiem Adrianem Łabanowskim w sierpniu 2017 roku. Choć na ceremonii gościło wiele gwiazd, artystce udało utrzymać się wszystko w tajemnicy i nie zaskoczyli ją paparazzi. Po prawie trzech latach od tego wydarzenia Sadowska postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i opowiedzieć o kulisach ślubu oraz o bardzo nieoczekiwanych zaręczynach. W rozmowie z Izabelą Janachowską wyznała, że by dostać pierścionek musiała go najpierw... wykopać z ziemi.

Powiedział mi: "słuchaj idziemy sadzić drzewa". No i zabrał mnie na takie miejsce na wzgórzu, dał mi łopatę i mówi "masz, kop". Trochę mnie to zdziwiło bo Adi jest raczej takim gentelmanem, a tu nagle "kop". No i ja tak kopię i trafiłam na coś twardego w końcu i wykopałem szkatułkę, w tej szkatułce była jeszcze jedna szkatułka, w tamtej jeszcze jedna no i jak się dokopałam do tego pierścionka, Adi padł na kolana. (...) Wtedy teściowa i teściu wypadli w kwiatami, moi rodzice też tam byli, bo to była Wielkanoc. Było bardzo uroczyście i się popłakałam - wyznała.