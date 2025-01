Maria Szabłowska o problemach zdrowotnych Beaty Kozidrak: "Też przeżyłam szok"

Kochani moi, jestem w trakcie leczenia. Choroba zaskoczyła mnie tak nagle. Mnie, jak i was oczywiście. Wszyscy byliśmy chyba na to nieprzygotowani. (...) Nawet nie wyobrażacie sobie, jakie dla mnie to jest ważne, że jesteście ze mną. (...) I będę walczyć dzięki waszemu uporowi i tym, że jesteście ze mną. To jeszcze chwilę potrwa, ale jestem na to gotowa. I zrobię wszystko, żeby znowu stanąć na scenie. A wtedy rozniosę ją i zaśpiewam razem z wami - wyznała na nagraniu Beata.