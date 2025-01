Edyta Górniak zwróciła się do Beaty Kozidrak pod filmem o chorobie: "Napisałaś utwory, które uratowały mi życie"

Beata Kozidrak kilka miesięcy temu zniknęła z mediów. Informowała wtedy, że powodem są problemy zdrowotne. Teraz zabrała głos, informując za pośrednictwem Instagrama, że jest w trakcie leczenia i nie zamierza się poddawać.

I będę walczyć dzięki waszemu uporowi i tym, że jesteście ze mną. To jeszcze chwilę potrwa, ale jestem na to gotowa. I zrobię wszystko, żeby znowu stanąć na scenie. A wtedy rozniosę ją i zaśpiewam razem z wami. Jesteś sterem, białym żołnierzem. Nosisz spodnie, więc walcz. Kocham was i dziękuję - powiedziała.

Edyta Górniak wspiera Beatę Kozidrak

Pod opublikowanym przez Beatę Kozidrak nagraniem szybko posypały się kolejne życzenia zdrowia. Na reakcję koleżanek z branży także nie trzeba było długo czekać. W komentarzu pod postem kilka słów wsparcia zostawiła między innymi Edyta Górniak. Przy okazji podziękowała za utwory Bajmu, które jak sama pisze, miały ogromny wpływ na jej życie.

Beatko, jesteś Ikoną. Legendą za życia. Napisałaś utwory, które twoją wrażliwością i gigantycznym głosem uratowały wielu ludziom życie. W tym również moje, o czym wielokrotnie rozmawiałyśmy i za co dziękuję Ci przy każdym naszym spotkaniu. Kochamy Cię i to się nie zmieni, bo miłość do twojej muzyki jest, jak widzisz - ponadczasowa - zaczęła komentarz.

Dalej Górniak udzieliła koleżance kilku rad i obiecała, że polska scena muzyczna poczeka na jej powrót do zdrowia.

Podaruj sobie czas na regenerację w pełnym tego słowa znaczeniu. Zasługujesz na to. Umocnij ciało i umocnij ducha. Aktywuj swoją witalność. My cierpliwie poczekamy. Do zobaczenia na scenie Beatko. To jest Twoje miejsce i nikt go nie zajmie. Nie zdołałby. Kocham, podziwiam, szanuję i tęsknię - zakończyła.

