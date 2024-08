Mariah Carey oskarżyła siostrę o wmuszanie narkotyków i przemoc: "Próbowała mnie sprzedać ALFONSOWI"

Jan 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Lewica to taki stan umysłu oni żądają tolerancji sami natomiast nie mają nic wspólnego z hasłami które głoszą. Usta pełne frazesów a rzeczywistość pokazuje jak jest naprawde. Krzysztof Śmiszek pojawił się we wtorek w programie "Graffiti" na antenie Polsat News. Został zapytany o to, czy "zaintonowane na Campusie Polska wulgarne hasło" podczas śpiewania piosenki uderzającej w Prawo i Sprawiedliwość spełnia przesłanki mowy nienawiści według projektu ustawy, który został przygotowany w resorcie. Krzysztof Śmiszek: To popularna piosenka - Przepisy o mowie nienawiści zawsze są używane w odpowiednim kontekście - zaczął swoją odpowiedź europoseł. - Ja rozumiem, że to było zamknięte spotkanie, że ta piosenka może się nam podobać lub nie, ona jest częścią jakiegoś "dorobku kulturowego" - powiedział dalej, dodając, że "nie wie, czy można to tak nazwać". Według lewicy i ich projektu karania A mowę nienawiści 3 letnim bezwzględnym więzieniem . Jeżeli do mężczyzny który identyfikuje się jako kobieta powiesz proszę Pana pomimo że wygląda jak normalny facet ale uważa że jest kobietą. To jest to według nich mowa nienawiści i na 3 lata do więzienia.