Mariah Carey pogrążona w żałobie. Jednego dnia straciła matkę i siostrę. Gwiazda wydała oświadczenie

Kim 34 min. temu zgłoś do moderacji 92 5 Odpowiedz

Szczerze, to tak naprawdę tylko śmierć może coś nauczyć ludzi. Wyjaśniam. W obliczu śmierci, kogoś kogo kochamy, widzimy co jest naprawdę ważne. Miłość i obecność. Widzimy, że jesteśmy przemijalni, mimo, że chcemy to wyprzeć. Trzymajcie kciuki za mojego psiaka.