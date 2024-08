Nie żyje Susan Wojcicki. Była szefowa YouTube miała 56 lat

KobietaMatkaŻ... 49 min. temu zgłoś do moderacji 30 6 Odpowiedz

Oglądałam wywiad z tą panią,który przeprowadzała Rusin…zachwyty nad tym jak matka robi oszałamiającą karierę i po każdej ciąży niebawem wraca do pracy… 😢Tak sobie myślałam po co Ci to kobieto,choć jesteś zdolna,jesteś przede wszystkim matką i masz wspaniałą rodzinę.Stres i choroby nikogo nie omijają….Po paru latach wiadomość o śmierci jej syna przez narkotyki i dzisiaj ona.Dołaczyła do niego,Bóg sam połączył matkę z dzieckiem.Boże świeć nad ich duszami🙏🙏