Marianna Dufek wspomina Kamila Durczoka w trzecią rocznicę śmierci dziennikarza. "To nas do końca łączyło"

To był świetny dziennikarz. Szkoda ,że się pogubił . Stacja oczywiście udaje ,że go tam nie było a ilu tam jest panów, pań co różne sprawy mają za uszami tu i tam ?.Podatki i takie inne , co oni są święci ?. To właśnie pokazało oblicze tej stacji , ich obłudę. Nie ma niestety następcy póki co , fakty za jego czasu nie były nudne, profesjonalizm i wiedza i brak problemów z dykcją.