Marianna Dufek wspomina małżeństwo z Kamilem Durczokiem serią wspólnych zdjęć: "Tak zapamiętam. Odpoczywaj spokojnie"

Kamil Durczok odszedł we wtorek nad ranem w katowickim szpitalu. Informację o jego śmierci potwierdziła Marianna Dufek , jego była żona. To właśnie ona przez wiele lat wierzyła w dziennikarza i stanęła za nim murem, gdy jego kariera legła w gruzach.

Choć Kamil Durczok początkowo przyjął pomoc, ostatecznie nie docenił lojalności żony i próbował ułożyć sobie życie z młodszą ukochaną. Po rozwodzie wyszło na jaw między innymi, że dziennikarz nie był z Dufek do końca szczery - usłyszał zarzut sfałszowania podpisu małżonki na wekslu opiewającym na 2 miliony franków. Mimo to ceniona na Śląsku dziennikarka zachowała klasę i do końca szczędziła Kamilowi przykrych komentarzy.