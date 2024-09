Marianna Schreiber gościła w TV Republika. Nagle Anna Popek zapytała ją o... działalność na OnlyFans

Anna Popek zapytała Mariannę Schreiber o działalność na OnlyFans

To teraz zapytamy o OnlyFans i te walki, takie dziwne, bo się też w to angażujesz? - powiedziała Anna Popek.

Od pewnego czasu w komentarzach do moich wpisów w social mediach, pojawiają się sugestie dotyczące zmiany profilu mojej aktywności na portal OnlyFans (...). Niektórych może rozczaruję - nie - nie byłam, nie jestem, ani nie będę zainteresowana takim rodzajem aktywności. Co więcej, taka forma ekspresji... po prostu mnie brzydzi. I nie chodzi tu nawet o moje podejście do erotyki, tylko o trywializację, było nie było intymnej rzeczy, jaką jest nasza seksualność i cielesność oraz sprowadzenie jej do kliknięcia myszką i przelania kilku kredytów - mędrkowała Schreiber.