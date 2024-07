Marianna Schreiber rozprawia o radzeniu sobie z ROZSTANIEM i mówi, czy chciała mieć więcej dzieci. "Po pierwsze PORONIŁAM DWA RAZY..."

Marianna Schreiber zaistniała w naszym rodzimym show-biznesie za sprawą show "Top Model". Od tego czasu celebrytka podejmuje się rozmaitych medialnych aktywności, aby tylko utrzymać zainteresowanie swoją osobą. Oczywiście pomocne okazują się wszelkie portale społecznościowe, gdzie 31-latka dzieli się swoimi życiowymi przemyśleniami na wszelakie tematy.

Wciąż sporym zainteresowaniem cieszą się jej problemy małżeńskie, o których jednak sama zainteresowana regularnie przypomina internautom. W marcu poseł PiS Łukasz Schreiber poinformował wszystkich, że jego związek z Marianną Schreiber dobiegł już końca. Okazało się wówczas, że polityk swoim szczerym wyznaniem zaskoczył nawet własną żonę.

Zapytano Mariannę Schreiber o tęsknotę po rozstaniu. Tak zareagowała

Celebrytka nawet w momencie rozstania z ojcem swojej córki nie stroniła od aktywności w mediach społecznościowych. Chociaż od informacji o kryzysie małżeńskim minęło już kilka miesięcy, to na jej instagramowym profilu wciąż można napotkać wyjątkowo osobiste wynurzenia. Tym razem Marianna Schreiber zorganizowała zabawę Q&A, gdzie jednym z pytań było to, jak sobie radzi z tęsknotą po rozstaniu. Okazuje się, ze celebrytka znalazła na to sposób.

Najlepiej zająć głowę codziennymi czynnościami. U mnie to działało i działa na 70% (zwyczajnie nie masz czasu na rozdrapywanie ran i płacz - jest lżej) Z pozostałymi 30% nie jestem w stanie sobie poradzić - w sensie zapomnieć czy wypierać z pamięci - no zwyczajnie się nie da. Te 70% pozwala mi budować życie na nowo, to z kolei powoduje, że te 30% z czasem będzie lżej przetrwać i mam nadzieje, że będzie malało - wyznała Schreiber.

Marianna Schreiber o powiększeniu rodziny

Była żona polityka PiS została także zapytana przez internautów to ewentualne plany powiększenia rodziny. Marianna Schreiber tego pytania również nie pozostawiła bez odpowiedzi.

Chciałabyś mieć drugie dziecko? - brzmiało pytanie.

Zawsze chciałam mieć więcej dzieci, ale po pierwsze poroniłam 2 razy, a po drugie teraz i tak jestem sama, więc nie mam co o tym myśleć. Może kiedyś się uda spełnić to marzenie. Doceniam wszystko to, co mam i to, że mam cudowną córkę - odpowiedziała celebrytka w zabawie Q&A.

