Marianna Schreiber imprezuje z Przemysławem Czarneckim i upewnia się, że wyglądają lepiej niż podczas wywiadu: "Mam nadzieję, że teraz LEPSZY OUTFIT"

Odkąd Łukasz Schreiber pokazał zdjęcie z nową partnerką, Marianna Schreiber nie ustaje w publikowaniu kolejnych kadrów, do których pozuje z Przemysławem Czarneckim. Widzieliśmy już ich razem m.in. w wersji sylwestrowej czy w basenie.

Marianna Schreiber chwali się kolejnym zdjęciem z Przemysławem Czarneckim. Nawiązała do ich wspólnego wywiadu

Na InstaStories celebrytka opublikowała kolejne zdjęcie z wyjścia do przyjaciół, pod którym nawiązała do ostatniego wywiadu, a właściwie tego, jak się na nim prezentowali. Najbardziej oberwało się wówczas byłemu posłowi PiS, któremu zarzucono niechlujstwo. Schreiber wyraziła nadzieję, że tym razem zarówno ona, jak i jej partner wystroili się nieco stosowniej do okazji.