Marianna Schreiber komentuje nagranie z samochodem Klaudii El Dursi: "Niektórym odwala od sławy, a inni są po prostu GŁUPI"

Esmeralda 13 min. temu

W sumie dobrze, że powiedziała na głos to, co myslą "zwykli" internauci. Trzeba takie zachowania piętnować, zwłaszcza że jazda mogła się skonczyć tragicznie. To nie pierwszy raz, jak pani Dursi blyszczy glupotą i nie ma swiadomości, że robi źle. Założę się, że nikt z celebrytkiego światka, w którym się obraca ta "mądra inaczej" nie potępi publicznie jej zachowania.