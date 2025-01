Marianna Schreiber ogłasza, że "dziś już nie może myśleć o ponownej ciąży": "Dwie straciłam. Pati jest moim darem"

I co w tym dziwnego czy strasznego ?? Organizmy w prawie 90 procentach roni ciążę, która i tak nie miała racji bytu. Jeśli natura by tego nie ogarniała mielibyśmy potencjalnie miliony ułomnych ludzi. Z naszymi mamami, babciami działo się to samo , tylko wcześniej nie było testów. Co innego jeżeli stracisz dziecko z niedotlenienia z powodu błędu lekarzy itp. a poronienie w pierwszych tygodniach , cóż natura zrobiła swoje, nasze babcie pewnie by tego nawet nie zauważyły.