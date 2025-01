Marianna Schreiber zachwala Przemysława Czarneckiego, który "pomaga jej córce w lekcjach" i uderza w (jeszcze) męża: "To nie on powinien"

To jest nożownik, pijak, awanturnik i furiat. Gdzie takiego sprowadzać do domu. Sama przeżyłam coś podobnego, gdy byłam maleńka, rodzina musiała się przeprowadzić, żeby nie doszło do tragedii. A ona, przede wszystkim matka, sprowadza takiego typa do domu? Nie ma za grosz wyobraźni. Na początku wszystko jest miło i cacy, potem dopiero wychodzi jaki ktoś jest. Niech mu powie "nie", przekona się do czego zdolny. Facet aby dostać co chce może czasem poudawać. Czy ona wierzy w to, że Przemysław marzy o tym, żeby zostać ojcem Patrycji? On chce przespać się z jej matką. Cała tajemnica dobrego wujka, jeszcze niejednego takiego Pati będzie musiała znosić przy trybie życia mamy. Lepiej nie mieć nikogo niż człowieka z nałogami, który nie panuje nad agresją i tym co robi. Druga sprawa - czy nie myślicie, że Marianna choruje psychicznie i z tego powodu mąż ją porzucił? Było mu łatwiej, wygodniej, szybciej tak postąpić niż ją przekonać do leczenia i wspierać ją w tym. Chyba, że to ona była toksykiem w tym związku. Ale, jeśli jej wierzyć - mąż nie uprzedził jej o rozstaniu. Źle to o nim świadczy. Tylko co z dobrej dziecka? Gdzie są służby? Czemu nikt się nie interesuje, nie interweniuje?