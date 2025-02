Marianna Schreiber przypomina sugestywny komentarz Trybały na profilu Kaczorowskiej: "Byłaś GRZESZNA"

Cały ten program to po prostu dno, nie bronię Kaczorowskiej, ale mnie osobiscie przeraza, ze w takiej grupie jest tyle niecheci, nasmiewania, jesli to scenariusz byl ze maja krecic dramy, to tym bardziej takie programy omijac szerokim lukiem. A jesli "krolowe" chcialy sie pokazac i takie sa.. no coz to jeszcze gorzej o ich wszystkich swiadczy. Ludzie czas sie otrzasnac, przestac sledzic instagramy, kupowac co reklamuja niczym zakupy telemango, zyc zyciem pseudogwiazd.