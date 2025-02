TYLKO NA PUDELKU: Elizka Trybała "podejmuje kroki prawne" po publikacjach Schreiber i broni Kaczorowskiej: "Marianna RUJNUJE psychicznie matkę dwójki dzieci"

Zabawne, ze to Marianna, która wlazła do łóżka żonatemu Schreiberowi a później zdradziła go z Czarneckim (bo to nie jest jej chłopak od ubiegłorocznej wigilii tylko kochanek co najmniej od maja 2023 = Uniejów pozdrawia zakochaną parę) robi takie "świństwa" koleżance, która tylko idzie w jej ślady.