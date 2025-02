Marianna Schreiber straszy Trybałę i Kaczorowską GRAFOLOGIEM: "Całe szczęście, że jest ktoś taki, więc chętnie do sądu się przejdę"

Marianno, ty sie nie masz przechodzic, ty bedziesz miala wytoczona sprawe, a to roznica. Nie trzeba byc prawnikiem, zeby wiedziec, ze nie czyta sie obcej korespondencji, a tym bardziej nie upublicznia, bo mozna za to wylapac nawet 2 lata. Jak sie chcialo bronic Smaszcz, to trzeba bylo przed tym faktem poczytac kodeks karny. Nie wspominajac o dobrym wychowaniu, ale tego u wyznawcow sekty nie uswiadczysz, wiec i u Marianny nie ma co szukac. Zapedy moralizatorskie u kogos, kto bedac w zwiazku malzenskim zyje z facetem , ktory rowniez jest w zwiazku malzenskim i tez ma dzieci... no tak, są granice fałszu i obłudy, prawda ? Smaszcz, ktora sama zdradzila, a nie moze sie pogodzic z tym, ze byly maz jej nie chce ? I takie zaburzone osoby maja dyktowac innym, jak zyc ? To naprawde ohydne i prostackie.