Marina Łuczenko chwali się pamiątkowym zdjęciem z okazji 5. rocznicy ślubu z Wojciechem Szczęsnym (FOTO)

Osoba postronna, zerkając nawet pobieżnie na instagramowy profil Mariny Łuczenko, mogłaby dojść do wniosku, że dla celebrytki każdy dzień jest wielkim świętem. Bogate prezenty od firm, błogie chwile spędzone w towarzystwie synka i pieska, wakacje w najgorętszych zakątkach świata. 21 maja to jednak dzień dla niej szczególnie wyjątkowy. To właśnie wtedy, pięć lat temu, Marina wyszła za mąż za miłość swojego życia i zarazem przepustkę do elitarnego klubu WAGs - Wojciecha Szczęsnego.