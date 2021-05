Marina Łuczenko chwali się współpracą z marką bieliźnianą, pozując w MAJTKACH I BIUSTONOSZU (FOTO)

Gość 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Lubię tą firmę. Ale trzeba przyznać, że nie każda bawełna jest zdrowa. Poszukajcie sobie Ubrania do Oddania oni tłumaczą jakie chemikalia zawierają ubrania ze sklepów które kupujemy. To że koszulka jest z bawełny nie oznacza że jest zdrowa. Taka koszulka z upraw konwencjonalnych ma w sobie pełno formaldehydu albo innych trujących substancji. Wszystko co kupujemy a co nie ma atestów nas strasznie truje. Nie tylko poliester produkowany z ropy jest szkodliwy dla zdrowia