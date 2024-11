Marina Łuczenko odsłoniła twarz małej Noelii. Wywołała poruszenie wśród internautów. "Toż to CAŁY TATA"

Marina Łuczenko prezentuje filmik z córką. W komentarzach poruszenie

Pod uroczym postem Mariny momentalnie zaroiło się od licznych "ochów" i "achów". Nie zabrakło też porównań do rodziców. W sekcji komentarzy możemy zobaczyć, że całkiem spora grupa internautów widzi podobieństwo małej Noelii do taty .

Podobieństwo do Wojtka; Ale z profilu podobna do taty; Słodkie; Mały Wojtuś; Toż to cały tata. Pięknie wyglądacie; Podobna do taty; Ojej śliczna Noelka; Ciekawego co myśli Wojtek? Przecież mała to jego kopia! Cudowna jest - zachwycają się internauci pod filmem.