Marina Łuczenko reklamuje majtki i biustonosze, prężąc się przed lustrem. "Piękna bielizna DODAJE MI SIŁY"

Zdołowana 12 min. temu zgłoś do moderacji 23 0 Odpowiedz

Chrzanię ten świat. Jestem ratowniczką medyczną, pracuję w karetce albo w helikopterze, zazwyczaj na A4. Ratuję ludzi, ryzykuję właśnie życie i zarabiam grosze. Oczywiście kocham to i pracy nie zmienię ale zastanówcie się ludzie jak cenicie swoje życie i co z siebie zrobiliśmy, że pozwalamy aby pustostany za takie bzdury dostawały krocie. Owszem teraz macie mnie gdzieś, bo nie jestem wam potrzebna i taka Marina jest ciekawsza ale to nie ona będzie przy was gdy będzie trzeba was ratować.