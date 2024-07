Marina świętuje urodziny, prezentując ciążowe krągłości. Fani zachwyceni: "Prześliczna mamusia" (FOTO)

Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojtek Szczęsny kilka dni temu świętowali 6. urodziny syna Liama. Urodzinowa impreza była utrzymana w piłkarskim klimacie. Rodzina Szczęsnych ma dziś kolejny powód do celebracji. 3 lipca Marina kończy 35 lat. Z tej okazji na jej instagramowym profilu pojawiło się zdjęcie wykonane w bajkowej scenerii.

Marina chwali się rosnącym brzuszkiem

Piosenkarka sama złożyła sobie życzenia, pisząc na Instagramie "Happy Birthday to me". Wpis opatrzyła zdjęciem z ciążowej sesji zdjęciowej. Na fotografii pozuje w kwiecistej scenerii. Urokliwą scenerię uzupełniają biały samochód i oparta o niego gitara. Sama Marina pokazała się w białym komplecie utrzymanym klimacie boho .

Gwiazda odsłoniła coraz większy ciążowy brzuch, mając na sobie spódnice i krótki top na ramiączkach. Do takiej nad wyraz letniej stylizacji dobrała kapelusz ze sporym rondem. Co ciekawe, do zdjęć nie pozowała sama, a z pupilem w dłoniach.