Mariusz Czerkawski i Izabella Scorupco rozstali się po dwóch latach małżeństwa. Wiadomo, jakie DZIŚ mają relacje. "Odwiedzamy się"

tak czy siak słabo wygląda ,że mąż z żona odwiedzają jego ex. Ex siedzi patząc na swojego ex i wie doskonale gdzie ma pieprzyk, i przypominają sie jej sceny intymne. ta sama kobieta siedząca obok na kanapie- aktualna zona tez wie gdzie jej mąż ma pieprzyk i tez wie jak sie zachowuje jej mąz w sprawach intymnych Niby Ok ale jednak jest z tyłu głowy niesmak, zawsze jest . Rozwód to jednak porazka, ona miała z nim dwa lata małżeństwa a Emilia ma 20 lat czyli pani Scorupko ma w tyle głowy ze była jednak niedojrzała, gorsza, mniej opiekuńcza, moze zbyt kłótliwa skoro tylko dwa lata mąz z nią wytrzymał. jak małzenstwo tra 20 lat to chyba znaczy ze ta zona jest pod kazdym względem lepsza, cierpliwsza, moze wyrozumiała, zgodna, uległa, moze siedzi pod miotłą z torebkami tak jak ta od Rutkowskiego.