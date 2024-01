Mariusz Szczygieł po 23 latach wraca do telewizji! Pokazał nagranie spod TVP i opowiedział, co usłyszał od ochroniarza. "Zatrzymał mnie..." (WIDEO)

Mariusz Szczygieł wraca do telewizji. Pochwalił się wizytą w TVP

Pierwszy raz po tylu latach na zaproszenie z wizytą - zaczął, kontynuując: Odchodząc z telewizji 23 lata temu, powiedziałem sobie, że jeśli wrócę, to nigdy do żadnego show. Mogę wrócić jako siwy starszy pan z jakimś dorobkiem. Naprawdę tak właśnie myślałem. Tylko nie sądziłem, że ta dojrzałość tak szybko mnie dopadnie. Na razie jestem zobowiązany do milczenia, ale bardzo prawdopodobne, że zaangażuję się w misję nowej TVP. Kiedy dochodziłem do bloku F, zatrzymał mnie ochroniarz i miał miejsce wzruszający fakt: "Wreszcie!" - powiedział. "Chyba pana z tej radości ucałuję. Orłosia już ucałowałem" - relacjonuje, co usłyszał na Woronicza.