Mark Wahlberg w 3 tygodnie PRZYTYŁ do roli 14 kilogramów! (FOTO)

Podziwiam Aktorów co się na to decydują, bo gra nie warta świeczki! Komórki tłuszczowe, które się wytworzą, zostaną już do końca życia nawet jak schudną na nowo. Tak degradować swój organizm dla roli to porażka. W drugą stronę to rozumiem dla Zdrowia, ale nie kg na plus!