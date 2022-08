Marka Victorii Beckham ma GIGANTYCZNE DŁUGI! Kwota przyprawia o zawroty głowy...

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przedsiębiorstwo Victorii zadłużone jest na tę chwilę na kwotę 54 milionów funtów , czyli w przybliżeniu 300 milionów złotych. Jednocześnie zanotowano spadek sprzedaży. Sytuacja ta pogorszyła się w porównaniu do poprzedniego roku. Za taki obrót spraw raport obwinia pandemię koronawirusa, mimo że sektor dóbr luksusowych dowiódł w ostatnich latach, że jest wyjątkowo odporny na globalne kryzysy.

Całkowite przychody spółki Victoria Beckham Holdings spadły o 6% do 36.1 milionów funtów (z 38.3 milionów funtów w 2019) przez efekty globalnej pandemii - podają twórcy raportu.

Dane te zostały ponoć potwierdzone przez rzeczniczkę firmy. Choć sytuacja prezentuje się wyjątkowo nieciekawie, nic nie wskazuje na to, aby Victoria planowała zwinąć swój interes. Wygląda na to, że jest zwyczajnie zbyt zamożna, aby zbankrutować. Całe 29 milinów z wynoszącego 54 miliony funtów długu pochodzi bowiem z pozostałych spółek należących do Beckhamów. Możemy więc jedynie przypuszczać, że "Posh" raczej nie musi spieszyć się ze spłatą wierzycieli.