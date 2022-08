Nicola Peltz w końcu PRZERYWA MILCZENIE w sprawie rzekomego konfliktu z Victorią Beckham: "Od TEGO wszystko się zaczęło"

Po tym, jak "Page Six" doniósł, że panie nie mogą się znieść ani nawet ze sobą rozmawiać, Nicola postanowiła odnieść się do jednej z medialnych plotek i wyjawić, dlaczego nie wybrała projektu sukni ślubnej swojej teściowej.

Nicola przyznała w rozmowie z magazynem, że to właśnie fakt, iż finalnie poszła do ołtarza w kreacji Valentino Haute Couture wywołał falę plotek i spekulacji o jej rzekomo bardzo złych relacjach z Victorią .

"Page Six" przypomina zaś, że w 2020 roku pojawiły się informacje, że Victoria zamierza uszyć suknię ślubną dla swojej synowej. Informator "The Sun" przekonywał wówczas, że żona Davida chciała, by suknia "została w rodzinie" i była zachwycona, że Nicola zgodziła się, by to właśnie ona zadbała o najważniejszą tego dnia kreację.