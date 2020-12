Marta Lempart wyróżniona przez "Financial Times" jako jedna z NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH KOBIET roku!

Teraz, po ostatnich protestach w całym kraju zostałam oskarżona o ponad 40 wykroczeń za to, co robię. (...) Jako wróg państwa znalazłam się na okładkach prorządowych gazet i magazynów, a publiczna telewizja prowadzi kampanię, by mnie zdyskredytować. Boję się, każdy by się bał na moim miejscu - wyznaje.