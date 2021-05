Marta Lempart żali się na problemy finansowe. "STRACIŁAM WSZYSTKO. Mama robi mi przelewy"

maja 29 min. temu zgłoś do moderacji 195 4 Odpowiedz

Liderka strajku, ale na pewno nie liderka kobiet. Ona i jej kumpelki zrobiły z nas rozwrzeszczane dzikuski. Zero sensownych postulatów, tylko wulgaryzmy. Jak mają nas traktować poważnie? Do tego ich prostacki sposób wypowiadania się o tym jak pomagały kobietom w aborcjach i jakie one wtedy były szczęśliwe, i wyzwolone. Aborcja to trudny temat i decyzja dla każdego. A one robią z tego wyciskanie pryszczy. Nie chcę takiej reprezentantki!