Marta Manowska i Robert Bodzianny dokazują w Kostaryce: ona tapla się w strumyku, on zachwyca się lokalną plażą (ZDJĘCIA)

Rychu 1 godz. temu zgłoś do moderacji 54 1 Odpowiedz

Kto pisze te artykuły, chyba dzieci po gimnazjum... Jedziecie po innych ile się da a sami co.... Żeby nie potrafić pisać po polsku... "w Kostaryce", "do Kostaryka"??? Co to za język??? WSTYD!!!