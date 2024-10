Marta Żmuda Trzebiatowska tajemniczo o stanie zdrowia. "Przeszłam już długą drogę: były momenty załamania"

Marta Żmuda Trzebiatowska tajemniczo na temat zdrowia

Jakiś rok temu zajęłam się swoim zdrowiem, tak dokładnie, bez kompromisów, poddając pod dyskusję "taki pani urok". Przeszłam już długą drogę: były momenty załamania - diagnoza, potem pełnej mobilizacji - skoro już wiem, to się wyleczę, zniecierpliwienia - że to jednak nie takie proste, zwątpienia i zniechęcenia - że chyba jednak to się nie uda, ale wciąż znajduję siłę, by wierzyć w to, że to proces i wyjdę na tzw. prostą. Czuję się coraz lepiej ze swoim ciałem i w swoim ciele. Idę cierpliwie tą drogą "po zdrowie" i czuję jak powoli "wracam do siebie". Kiedyś wam o tym wszystkim opowiem. Jaki wniosek z tej historii na dziś - zdrowie to początek wszystkiego, nie można odpuszczać - podkreśliła.