Marta Żmuda Trzebiatowska tłumaczy się z "ukrywania" dzieci przed mediami: "Beztroskie dzieciństwo to dzieciństwo ANONIMOWE"

Choć Marta do tej pory jak ognia unikała rozprawiania o macierzyństwie w mediach, to postanowiła jednak zrobić wyjątek dla zaprzyjaźnionej dziennikarki Dzień Dobry TVN . We wtorek w śniadaniówce wyemitowano materiał, w którym aktorka opowiada o macierzyństwie i dbaniu o prywatność swoich pociech. Na początku rozmowy Żmuda Trzebiatowska wyjaśniła, jak czuje się w roli mamy, jednak szybko przeszła też do kwestii unikania pytań mediów o błogosławiony stan .

To jest jednak najważniejsza rola. Tak, jak ja faktycznie nie dzielę się bardzo szczegółami, nie dlatego, że nie chcę, bo mnie rozpiera radość i szczęście i chętnie bym się nimi podzieliła, ale ja myślę o tych młodych ludziach, którzy mają prawo do szczęśliwego beztroskiego dzieciństwa, a dla mnie takie dzieciństwo to jest dzieciństwo anonimowe. (...) Oczywiście nie umknęło to uwadze mediów, że drugi mały członek rodziny jest z nami, dlatego pozwoliłam sobie na taki króciutki post. Niektórzy fani nie wiedzieli, że jestem w ciąży, ale to cudownie. To jest dla mnie taka intymna sfera życia, którą lubię zachować tylko dla siebie - stwierdziła.