Marta Żmuda-Trzebiatowska z mężem i wyluzowana Barbara Kurdej-Szatan pozują na premierze spektaklu (ZDJĘCIA)

Hbvcd 50 min. temu zgłoś do moderacji 9 14 Odpowiedz

Wcale nie jest elegancka. Raczej jak radziecka robotnica na świecie pracy. Sukienka jest ok (chyba z Zary), ale fryzura, torebka i buty do niej nie pasują. Do tych butów sukienka musiałaby być dłuższa lub krótsza. Osy do sukienki mniej tradycyjnie uczesane, co asymetrycznego może, albo wyżej włosy. Torebka nie czarna!