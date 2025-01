Martyna Byczkowska nie lubi brylować "na salonach"? "Ścianki i wywiady są strasznie STRESUJĄCE"

,,,Kluczową przewagą Europy w motoryzacji były zaawansowane silniki diesla: słynne francuskie HDi, dCi czy niemieckie TDi. Mimo, że pozostały w ofercie, to sami, jako kontynent, wydaliśmy im pełnoskalową wojnę, w efekcie której zyskały koncerny z Azji oraz Chin. Jak doszło do zniszczenia tego silnika w samochodach osobowych oraz dlaczego? Chociaż wszystko brzmi jak spiskowa teoria dziejów, to opisywane poniżej wydarzenia to fakty a wnioski są po prostu niepokojące. Silniki wysokoprężne, zwane w Polsce powszechnie dieslami, mają wiele zalet. W wersji turbo mało palą, już od niskich obrotów oferują bardzo wysoki moment obrotowy, są długowieczne. Chociaż wymagają troskliwego serwisu a niektóre elementy potrafią być drogie, to są bardzo cenione przez użytkowników. Europa przez wiele lat korzystała na tym, że ma wiedzę i odpowiednią technologię, która była barierą dla innych producentów. Silniki HDi nie bez powodu są uważane za najlepsze diesle na świecie a słynny 2.0 HDi to jednostka, z którą samochody Citroën czy Peugeot sprzedawały się jak świeże bułeczki. Przy wszystkich swoich zaletach diesel ma też wady – emisje spalin silników diesla zawierają szereg związków chemicznych (szczególnie tlenków azotu), gazów oraz cząstek stałych (DPM – Diesel Particulate Matter). W czerwcu 2012 roku Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) sklasyfikowała emisje spalin diesla jako rakotwórcze dla ludzi. Dlatego rozwijano systemy oczyszczania spalin i wprowadzano kolejne rozwiązania ograniczające tą emisję – w tym filtry cząstek stałych i neutralizujące emisję tlenków azotu. Dla porządku dodam, że tlenki azotu występują też w silnikach benzynowych, bowiem powstają po prostu w wysokiej temperaturze spalania paliwa, niezależnie od tego czy to benzyna czy olej napędowy.