Martyna Wojciechowska o Danucie Holeckiej, która mówiła na wizji o rachunkach: "To nie na miejscu"

Martyna Wojciechowska komentuje słowa Danuty Holeckiej o podwyżce cen za gaz

O komentarz do sprawy poprosiliśmy Martynę Wojciechowską, która gościła w czwartek na gali Wszechmocne. Podróżniczka, która odebrała nagrodę za swoją charytatywną działalność, w dość subtelny sposób wyraziła, co myśli na temat koleżanki "po fachu".

Fakty są faktami, rachunki poszły do góry i wszystko jest drogie. Natomiast, czy to jest na miejscu, żeby na to narzekała akurat pani Holecka? Nie znam jej zarobków, ale wydaje mi się że nie - powiedziała naszemu reporterowi.

Podczas tej samej rozmowy Martyna Wojciechowska została zapytana również o to, ile pieniędzy wydaje miesięcznie na jedzenie. Prezenterka dała do zrozumienia, że choć stara się, by zarówno ona, jak i jej córka jadły zdrowe i jak najmniej przetworzone produkty, co łączy się z większymi wydatkami, nie jest rozrzutną osobą, a nastoletnia Marysia ma zapewnione posiłki w przystępnych cenach w placówce edukacyjnej, do której uczęszcza.