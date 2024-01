Martyna Wojciechowska szczerze o walce o zdrowie psychiczne córki: "Też byłam bezsilną matką, która próbuje znaleźć pomoc"

Martyna Wojciechowska opowiada o walce o zdrowie psychiczne córki

Mamy dużo do zrobienia i wierzę, że jesteśmy w bardzo dobrym momencie. Dużo zmian, dobrych zmian dzieje się w Polsce. Jest nowa rzeczniczka praw dziecka, nowe możliwości. Zajmujemy się tym systemowo, bo potrzebujemy i zmian w systemie edukacji, i zmian w opiece zdrowotnej . To jest jeszcze bardzo długa droga, ale wiem, że już są pierwsze zwiastuny tego, że będzie lepiej.

Wreszcie podróżniczka zauważa, że w Polsce wciąż zbyt często bagatelizuje się kwestię zdrowia psychicznego, przez co dochodzi do tragedii. Pracę, jej zdaniem, należy wykonać w tym przypadku u podstaw.

Niestety, nie mamy wciąż zrozumienia dla tego, że choroba psychiczna, kryzys, depresja, to są rzeczy, które dzieją się w naszej głowie, ich nie widać. Nie czuć bólu fizycznego, nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że psycholog czy psychiatra to jest specjalista, do którego po prostu warto udać się po konsultację czy po konkretną pomoc - mówi w rozmowie z Plejadą Martyna.