Maryla Rodowicz nie chce spędzać Wigilii z (prawie byłym) mężem: "ZA BARDZO MNIE ZRANIŁ"

Maryla Rodowicz i Andrzej Dużyński od kilku tygodni bez cienia wstydu piorą brudy na łamach prasy plotkarskiej. Choć jeszcze niedawno wydawało się, że małżonkowie są w stanie dojść do porozumienia bez udziału mediów, to sytuacja nieco się zmieniła, gdy Dużyński odholował samochód (prawie byłej) żony spod klubu sportowego . Ta sytuacja zaogniła ich relacje, a następstwem tego wydarzenia było ciągłe "odbijanie piłeczki" w tabloidach .

Teraz Maryla Rodowicz kolejny raz zgodziła się na rozmowę z tabloidem. W tle wywiadu na temat przygotowań do tegorocznych świąt nie zabrakło też wątku (prawie byłego) męża, Andrzeja Dużyńskiego . W rozmowie z Faktem piosenkarka przyznaje, że w ostatnim czasie rozsmakowała się w samotności i zawsze ma coś do roboty .

To prawda. Po wyprowadzce męża czułam się niepewnie, miałam zaniżone poczucie wartości. Na szczęście szybko się otrząsnęłam. Ratowała mnie praca. To, że muszę wyjść do ludzi, ubrać się, bardzo mnie mobilizowało i dawało energię. No i nie mogę zapomnieć o fanach, wśród których jest sporo mężczyzn - wyznała.