Maryla Rodowicz wspomina traumatyczną podróż autostopem w Bułgarii: "Kierowca chciał mnie ZGWAŁCIĆ"

Marcin 1 godz. temu zgłoś do moderacji 97 27 Odpowiedz

Pozwolę sobie zacytować Marylę Rodowicz z jednym z wywiadów "Kiedyś jechałam do Opola z bardzo ważną osobą i on mnie całą drogę trzymał za kolano. Ale no co to jest trzymanie za kolano? Niech sobie potrzyma. Trochę mi to przeszkadzało, ale wstydziłam się powiedzieć, żeby wziął tę rękę. Czułam się jednak wyróżniona, że ten mężczyzna, taki ważny, się do mnie dobiera " Ogólnie wspominała że molestowanie raczej było dla niej miłe, ale najwidoczniej bułgarski kierowca nie był zbyt ważny żeby Maryla Rodowicz mogła czerpać z tego przyjemność...