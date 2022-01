Maryla Rodowicz zapowiada... MUSICAL o sobie: "Widowisko, o którym będzie mówił CAŁY ŚWIAT"

ewa 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Kiedyś znajoma powiedziała (mieszka w Polsce) że jej brat ponad 70 lat (mieszka w Californii) prowadzi zupełnie inne życie. Ona jest pełny chęci do życia. Tam ludzie to się bawią w wieku 70 lat a nie myślą o chorobach i śmierci. W UK czy Irlandii jest pełno pubów gdzie przychodzą 50-60 letnie kobiety w obcisłych kieckach. Myślę że Polska jest trochę zaściankowa i skraca sobie młodość. Tylko nie wiem po co.