TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, ile Maryla Rodowicz zarobi tej zimy. Dalej będzie żaliła się na swoje finanse?

Co więcej, mimo regularnych występów i tantiem z hitów, które zna każdy, diwa żali się, że może liczyć na nieco ponad 1500 złotych emerytury. To jej zdaniem za mało, chociaż są emeryci, którzy marzą o takim świadczeniu (jak podaje ZUS, najniższa emerytura od 1 marca 2021 roku wynosi 1250,88 zł brutto, czyli 1066,24 zł na rękę ).

Tymczasem okazuje się, że sytuacja finansowa Maryli wcale nie jest taka fatalna, jak 76-latka przedstawia to w mediach. Jak udało się dowiedzieć Pudelkowi, artystka może teraz liczyć na spory zastrzyk gotówki. 1 stycznia na antenie TVP2 zadebiutuje 3. sezon "The Voice Senior", gdzie za jurorowanie Rodowicz mogła liczyć na niemałą sumkę. To dla legendy polskiej muzyki tylko jedno z kilku źródeł zarobków...