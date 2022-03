Maryla Rodowicz znów pisze o honorarium za koncert TVP i kpi z Edyty Górniak: "Może zabrakło pieniążków na OSCYPKI I GÓRALSKIE SERDACZKI..."

Od paru dni media huczą na temat medialnych przepychanek artystów, którzy w minioną niedzielę wystąpili na zorganizowanym przez TVP koncercie "Solidarni z Ukrainą". Poszło o wynagrodzenie za występ i publiczne podzielenie się przez Justynę Steczkowską informacją o przeznaczeniu honorarium na cele charytatywne. Wkrótce w mediach społecznościowych ruszyła wymiana "uprzejmości" między Steczkowską i Górniak , a sprawa wynagrodzenia sprowokowała do komentarzy wielu artystów biorących udział w imprezie.

Odnieść się do słów młodszej koleżanki nie omieszkała oczywiście autorka "Kolorowych jarmarków". Najpierw w rozmowie z Pudelkiem poprzez menedżera koncertowego , który zaprzeczył słowom Justyny, a następnie osobiście na łamach tabloidu. Maryla przy okazji wbiła szpilę Górniak, która w jednym z ostatnich wpisów zasugerowała, że 76-latka mogła przyjąć gażę za koncert, gdyż jest być może osobą schorowaną i potrzebuje opłacić kosztowną rehabilitację.

Oświadczam, że przekazałam swoje honorarium z niedzielnego koncertu solidarności z Ukrainą Caritasowi. Właściwie zrobiłam to we wtorek, ale publikuję to oświadczenie teraz wskutek nacisków mediów - pisze wokalistka i po raz kolejny uderza w Justynę i Edytę. Głównie jednak oberwało się tej drugiej.